"Die Auswirkungen sind heute noch zu spüren: Facebook und Google dominieren das Werbegeschäft, Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) den Onlinehandel, Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Samsung den Smartphone-Markt." Doch die zweite Phase neige sich dem Ende entgegen und werde von der nächsten abgelöst. Dafür, dass die heute dominanten Spieler auch in dieser neuen Phase erfolgreich sein würden, wolle der Experte seine Hand nicht ins Feuer legen.



Denn gerade ihre enorme Größe könne für Technologieunternehmen aus den USA und Asien heutzutage zum Problem werden. "Sowohl die EU als auch die Biden-Regierung lenken bei den Tech-Giganten den Blick auf Monopol- und Kartellfragen mit dem Ziel, den möglichen finanziellen Verlust von Konsumenten durch offensichtliche Monopolstellungen anzugehen", meine Herbst. Zudem stehe der Missbrauch von Daten und Persönlichkeitsrechten im Fokus, das immer straffer werdende Regulierungskorsett schwäche den einst so zentralen Plattformeffekt.



"Anleger, die in den 2010er Jahren vom Erfolg der großen Technologieunternehmen profitierten, könnten im Zuge dessen unter Druck geraten", mahne Herbst. Firmen wie Google, Apple, Facebook, PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) oder Alibaba seien zwar derzeit noch für einen Großteil der Gewinne in globalen Aktienindices verantwortlich, doch das könne sich schon bald ändern.



Die Plattformen bekämen nämlich wegen ihrer Größe zunehmend Probleme, so hätten sie eine Dimension erreicht, die den Grenznutzen kleiner werden lasse, während die Kosten weiter stiegen. Für die Unternehmen käme es also zu negativen Skaleneffekten. Währenddessen steige die Zahl der Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen und Manager, die ihre Unternehmen gegen die staatliche Regulierung verteidigen würden. Innovationskraft könne in einem solchen Umfeld nicht entstehen, dabei sei diese einst für den Aufstieg der Konzerne verantwortlich gewesen.



Eine weitere aktuelle Herausforderung sei die klimaneutrale Energieversorgung. Das Ziel, von Russland unabhängig zu werden, habe den erneuerbaren Energien zusätzlichen Rückenwind verschafft und nach den Plänen der EU solle deren Strom besonders zur Elektrifizierung der Mobilität genutzt werden.



Cui Bono? Hier seien zunächst die Hersteller von Halbleitern zu erwähnen. Ebenso gehörten E-Auto-Hersteller und Batteriekonzerne zu den Profiteuren, auch Automatisierungsspezialisten und Cloudunternehmen würden stark wachsen. Und last but not least: Entwickler von Künstlicher Intelligenz würden nach der Einschätzung des Portfoliomanagers in vielen Branchen unumgänglich. Im Hinblick auf die Kapitalanlage rate Herbst deshalb zu einer besonders langfristigen Ausrichtung. (19.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das nächste Jahrzehnt wird das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, der digitalisierten Produktion, der nachhaltigen Energieerzeugung und der elektrifizierten Fortbewegung sein, so Jan-Christoph Herbst, Portfoliomanager bei MainFirst Asset Management.In Produktionshallen sehe er Menschen in Zukunft auf dem Rückzug, 3D-Drucker hingegen auf dem Vormarsch. Global gesehen gäbe es bereits heute mehr als drei Millionen Industrieroboter, die rund um die Uhr im Einsatz seien. Tendenz stark steigend. Der Experte gehe von einer Zunahme der Automatisierung wegen der Corona-Pandemie und der durch den Ukraine-Krieg gestörten Lieferketten aus. Während auf der einen Seite die Lohnkosten von Jahr zu Jahr gestiegen seien, habe sich der Preis für Industrieroboter in den vergangenen Jahren mehr als halbiert.Um diese Entwicklung zu verstehen, wage Herbst einen Blick in die Vergangenheit. Die erste Phase des Informationszeitalters habe in den 1980er Jahren begonnen und in den 90ern richtig Fahrt aufgenommen. "Sie war von der Einführung des PCs, der Digitalisierung und der Speicherung großer Datenmengen geprägt", so der Portfoliomanager. Unternehmen, die an diesem Boom maßgeblich beteiligt gewesen seien, seien Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460), Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841), Dell (ISIN US24703L2025/ WKN A2N6WP), HP (ISIN US42824C1099/ WKN A140KD) oder IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) gewesen.