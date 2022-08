Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (19.08.2022/ac/a/d)



Beim Onlinemodehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) sanken der Umsatz im zweiten Quartal um vier Prozent auf 2,6 Mrd. Euro und das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um rund 58 Prozent auf 77,4 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Verantwortlich dafür seien eine schwächere Konsumlaune, Inflationsdruck und einzelne Lieferengpässe gewesen. In der zweiten Jahreshälfte wolle der Konzern wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Die im Juni gesenkte Prognose sei bestätigt worden. Demnach könnte beim Umsatz im besten Fall ein kleines Plus von drei Prozent herausspringen. Das EBIT dürfte von 468,4 Mio. auf 180 Mio. bis 260 Mio. Euro sinken. Die Talfahrt des Aktienkurses habe schon einiges vorweggenommen.Auch der jüngste Insiderkauf durch Vorstandsmitglied James Marvin Freeman fällt positiv auf, wenngleich das Geschäft im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms stattfand, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2022)