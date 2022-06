Ermutigende Testergebnisse zu einem Impfstoff gegen die Omikron-Variante des Coronavirus ermunterten Anleger zum Einstieg bei dessen Entwicklern GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) und Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN). Die Aktien der beiden Pharmakonzerne seien um 2,1 bzw. 5% gestiegen.



In den USA hätten die traditionell schwankungsfreudigen Reisewerte am Freitag eine Rally hingelegt, darunter auch die Fluggesellschaften. Die Aktien von United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) hätten unter diesen die Gewinnerliste angeführt. Noch dynamischer hätten sich die Titel von Kreuzfahrtanbietern wie Royal Caribbean ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) gezeigt, die 16% hätten zulegen können. Mit der Branche verbunden sei es auch für den Unterkunft-Vermittler Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) deutlich nach oben gegangen.



Der Logistiker FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) habe mit einem überraschend guten Geschäftsausblick für Gesprächsstoff gesorgt. Seine Aktien seien um 6,6% nach oben gegangen und würden nunmehr auf dem höchsten Stand seit Februar notieren. Auch wenn Lieferkettenprobleme sowie höhere Kosten der Branche zuletzt zu schaffen gemacht hätten, habe der Konzern im jüngsten Geschäftsquartal deutlich mehr Umsatz erwirtschaftet und der Betriebsgewinn gestiegen sei. (27.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Unter den Einzelhandelsaktien verschreckte zuletzt Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) die Investoren mit einer Prognosesenkung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Deren Gewinnwarnung sei zwar allgemein erwartet worden, ihr Umfang sei nun aber wohl deutlich größer als gedacht. Die Aktien von Zalando seien zeitweise um bis zu 18% eingebrochen, hätten ihre Verluste zum Börsenschluss hin aber auf lediglich 1,6% eingegrenzt. Im Sog dessen seien auch die Aktien der Mitbewerber ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) und Boohoo (ISIN: JE00BG6L7297, WKN: A1XFBJ, Ticker-Symbol: 1B9, LSE-Ticker: BOO) neuerlich um bis zu 1,5% abgerutscht.