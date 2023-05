(Mit Material von dpa-AFX)



32,00 EUR -8,75% (04.05.2023, 11:51)



32,26 EUR -7,96% (04.05.2023, 11:37)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (04.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando habe im letzten Jahr unter einer fehlenden Kauflaune der Kunden gelitten. Im ersten Quartal habe sich nun eine erste Erholung abgezeichnet: Die Verluste seien deutlich geschrumpft und die Kundennachfrage sei gestiegen. Für das laufende Jahr bleibe Zalando optimistisch und habe in diesem Zuge die Jahresprognose bestätigt. Die Aktie verliere dennoch deutlich an Boden.Der Umsatz sei zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro geklettert und das Bruttowarenvolumen um 2,8 Prozent auf gut 3,2 Milliarden Euro gestiegen. Die Zahl der aktiven Kunden habe sich aufgrund einer hohen Nachfrage im Online-Shopping-Club Lounge um 4,8 Prozent auf 51,2 Millionen erhöht."Das erste Quartal hat gezeigt, wie flexibel unser Geschäftsmodell ist, dass es uns ermöglicht, in einem herausfordernden Marktumfeld zu bestehen, da wir eine starke Kundennachfrage in unserem Offprice-Segment und eine starke Leistung des Partnergeschäfts sahen", so Co-CEO Robert Gentz.Dank größerer Warenkörbe seien die Kosten pro Bestellung deutlich gesunken. Der bereinigte operative Verlust sei mit 0,7 Millionen Euro deutlich kleiner ausgefallen als im Vorjahr - damals sei es ein Minus von 51,8 Millionen Euro gewesen. Unterm Strich sei ein Verlust von 38,5 Millionen Euro nach 61,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum geblieben.Das verhaltene Umsatzwachstum schrecke die Anleger weiter ab. Die Aktie verliere knapp sieben Prozent.Solange noch keine nachhaltige Trendwende erkennbar ist, bleiben Anleger an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zu der Zalando-Aktie. (Analyse vom 04.05.2023)