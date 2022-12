Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

31,27 EUR +3,30% (01.12.2022, 12:54)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

31,42 EUR +5,65% (01.12.2022, 12:42)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (01.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) als einen Tipp des Tages unter die Lupe.Seit einigen Wochen gehe es mit dem Kurs von Zalando schrittweise wieder nach oben. Inzwischen sei die Aktie an 31 Euro angelangt. Zalando profitiere von der guten Stimmung an der Wall Street. Gestern habe FED-Chef Jerome Powell ein Ende der kräftigen Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und damit vor allem Tech-Werte befeuert. Bei Zalando setze auch ein Umdenken der Investoren an, dass die Bewertungen jetzt wieder nach oben gehen könnten.Charttechnisch sehe es bei Zalando ebenfalls gut aus. Die Aktie befinde sich wieder bei der 200-Tage-Linie. Gelinge es diesmal, diese zu überwinden, könnten schnelle Anschlussgewinne folgen. Dann wäre der Weg bis zum Mai-Hoch frei, was einem Potenzial von mehr als 25% bei der Zalando-Aktie entspricht, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.12.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: