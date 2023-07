Börsenplätze Zalando-Aktie:



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (12.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) die Lupe.Die unerwartete Profitabilität im ersten Geschäftsquartal versetzte Anleger bei ABOUT YOU in Feierlaune. Das Papier des Online-Modehändlers weite seine Kursgewinne bis zum Nachmittag auf über 35% aus. Im Sog schnelle auch die Aktie von Zalando mit nach oben.ABOUT YOU habe nach eigenen Angaben dank gesenkter Kosten im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein positives bereinigtes Betriebsergebnis (EBITDA) erzielt. Die Stellschraube sei allem Anschein nach v.a. die Aufwendungen für das Marketing gewesen. In der Folge sei die operative Gewinnschwelle erreicht worden, dies genieße wohl Priorität, heiße es in Finanzkreisen.Die Story habe im Online-Sektor Hoffnung verbreitet, da viele Werte aus diesem Sektor ihren Fokus neuerdings von Wachstum auf Profitabilität ausrichten würden. Allen voran sei die Aktie des direkten Konkurrenten Zalando begehrt. Sie habe sich mit einem Kurssprung um knapp 12% an die DAX-Spitze gesetzt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link