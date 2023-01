Börsenplätze Zalando-Aktie:



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (27.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Zalando-Aktie habe ihren Wert seit den Tiefständen im September 2020 bereits mehr als verdoppelt. In den Monaten zuvor habe das Papier des Berliner Unternehmens aber auch rund 75% an Wert eingebüßt. Analysten würden den Daumen heben. Aus charttechnischer Sicht deute sich eine Trendfortsetzung an.Seit dem September-Tief bei 19,18 Euro befinde sich die Zalando-Aktie im Aufwind. Mittlerweile sei der horizontale Widerstand um 35 Euro überwunden worden. Bei 44,61 Euro sei dann aber erst einmal Schluss gewesen. Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte die Rally aber schon bald weitergehen. Gelinge der nachhaltige Sprung über das Verlaufshoch, wäre aus charttechnischer Sicht Luft bis 50 Euro. Trading-orientierte Anleger könnten darauf spekulieren, sollten die Position aber mit einem engen Stopp bei 41 Euro absichern.Einige Analysten würden eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erwarten. In dieser Woche habe sich ein weiterer Bulle zu Wort gemeldet. Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel von 35 auf 52 Euro erhöht und die Einstufung auf "outperform" belassen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link