Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

30,82 EUR -1,28% (04.08.2023, 11:55)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

30,80 EUR -1,79% (04.08.2023, 11:49)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (04.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Bereits Mitte Juli habe Marktexperte Achim Mautz auf die interessante technische Gesamtkonstellation im Chart des deutschen Versandhändlers aufmerksam gemacht. Die Zalando-Aktie sei zu diesem Zeitpunkt gerade nach oben, mit hohem Volumen, ausgebrochen. Dies sei ein Zeichen gewesen, dass sich hier eventuell institutionelle Anleger beteiligt hätten.In einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe Mautz nun: "Die Chance war groß, dass es sich um eine mögliche nachhaltige Trendwende handelt. Wenig später bildete sich ein klares Momentum-Setup, welches erneut von Tradern aufgegriffen wurde. Endlich war es da, das heiß ersehnte höhere Hoch. Damit ging auch der Trend von einer bärischen in eine neutrale Kaufphase über. Nun scheinen die Bullen den Kaufdruck abermals zu erhöhen. Dies könnte die Chance sein, um die Aktie sogar in einen Aufwärtstrend zu katapultieren."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: