Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (20.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zalando-Aktie habe ihren Wert seit den Tiefständen im September 2020 mehr als verdoppelt. In den Monaten zuvor hätten die Papiere allerdings auch rund 75 Prozent an Wert eingebüßt. Gehe es nach diesem Analysten-Quartett, sei das Ende der Aufwärtsbewegung aber noch nicht erreicht. Das würden die Experten erwarten.Seit dem September-Tief bei 19,18 Euro befinde sich die Zalando-Aktie im Aufwind. Mittlerweile sei der horizontale Widerstand um 35 Euro überwunden worden. Bei 44,61 Euro sei in dieser Woche dann aber erst einmal Schluss gewesen. Eine kurzfristige Verschnaufpause sei nicht ausgeschlossen, selbst ein Rücksetzer auf die 35-Euro-Marke scheine möglich.Wenn es nach diesen vier Analysten gehe, dürfte die Aktie auf Jahressicht aber wieder den Vorwärtsgang einlegen: Oddo BHF habe das Kursziel in dieser Woche nach Investorenveranstaltungen von 28 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der Online-Modehändler sollte seine Ziele für 2022 erreicht haben, so Analyst Andreas Riemann. Zalando sei besser als die Konkurrenz dafür gerüstet, in den kommenden Jahren profitabel zu wachsen. Zudem sollte die Relevanz des Partner-Programms zunehmen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Zalando von 42 auf 49 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Grund: Analyst Richard Edwards sei für die Margenentwicklung des Onlinehändlers etwas optimistischer geworden.Ganz frisch lege heute auch die Bank of America (BofA) nach. Die Experten hätten das Ziel von 17 auf 50 Euro angehoben und die Einschätzung dabei von "underperform" auf "buy" gedreht.Die größte Baustelle bei Zalando sei und bleibe die Profitabilität. Würden hier mit den nächsten Zahlen und dem Ausblick am 7. März auf das Gesamtjahr Fortschritte sichtbar, könnte die Aktie mittelfristig weiter Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen.Kurzfristig sollten sich Anleger aber zunächst auf eine Konsolidierungsphase einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu der Zalando-Aktie. (Analyse vom 20.01.2023)