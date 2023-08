Mit Material von dpa-AFX



29,91 EUR +2,08% (03.08.2023, 09:54)



29,66 EUR +1,16% (03.08.2023, 09:40)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (03.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando habe am heutigen Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Während das Umsatzwachstum abgenommen habe, scheinen die Sparmaßnahmen nun Früchte zu tragen: Der Konzern habe operativ deutlich mehr als im Vorjahr verdient. Die Zahlen kämen an der Börse gut an: Die Aktie habe bereits vor dem Xetra-Start rund zwei Prozent zugelegt.Der Umsatz sei im zweiten Quartal leicht um 1,8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gesunken. Das bereinigte EBIT habe sich dagegen auf knapp 145 Millionen Euro verdoppelt. Analysten hätten mit lediglich 125,9 Millionen Euro gerechnet. Unter dem Strich habe Zalando im zweiten Quartal 56,6 Millionen Euro nach 14 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verdient."Wir investieren weiter in unser Storytelling, neue Technologien und unser Logistikangebot, um Zalandos zukünftiges Wachstum zu stärken", so Co-CEO Robert Gentz.Das bereinigte Ergebnis solle im laufenden Jahr 300 bis 350 Millionen Euro erreichen, nachdem das untere Ende der Spanne bisher 280 Millionen Euro gelautet habe. Der Umsatz dürfte entweder fast stagnieren oder leicht rückläufig sein.Wenig Überraschung bei den Zahlen habe auch Volker Bosse von der Baader Bank gesehen. Da der Mittelpunkt der präzisierten Zielspanne für das operative Ergebnis des Gesamtjahrs dem Marktkonsens entspreche, habe er die Einstufung auf "add" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Die vergangenen Quartale seien von einer zurückhaltenden Kauflaune der Kunden und hohen Rabatten geprägt gewesen. Zalando habe den Fokus darauf gelegt, die Kosten zu senken - erste Erfolge seien nun sichtbar. Die Zahlen würden frische Impulse für einen Turnaround der Zalando-Aktie liefern."Der Aktionär" sieht langfristig noch eine Menge Potenzial, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 03.08.2023)