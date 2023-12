XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (20.12.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zalando-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Minus von 30% gehöre die Zalando-Aktie zu den Verlierern des Jahres. Auf Basis der wichtigen Haltezone bei rund 20 EUR habe sich der Titel zuletzt aber zum wiederholten Mal stabilisieren können. Verschiedene Wochenkerzen mit markanten Lunten in diesem Dunstkreis würden davon zeugen, dass Anleger dieses Kursband tatsächlich als Unterstützung wahrnehmen würden. Aus gutem Grund, denn die Zone um 20 EUR habe seit dem Jahr 2015 immer wieder eine Rolle gespielt. In diesem Kontext lohne sich ein Blick auf diverse Indikatoren. Während der MACD ein neues Einstiegssignal generiert habe, liege im Verlauf des RSI der Bruch des seit Anfang des Jahres bestehenden Abwärtstrends vor. Indikatortrendbrüche würden oftmals einen zeitlichen Vorlauf im Vergleich zur äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf aufweisen. Den Bruch des Abwärtstrends seit Jahresbeginn (akt. bei 22,89 EUR) würden die Analysten deshalb als entscheidenden Katalysator für eine klassische Rohrkrepierer-Rally definieren. Im Erfolgsfall dürfte die Aktie das eingangs beschriebene Haltebündel zudem als das erwartete Sprungbrett nutzen. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 26,89 EUR) stecke dann ein erstes Erholungsziel ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:23,00 EUR -0,95% (20.12.2023, 10:41)