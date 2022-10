XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

23,31 EUR +4,48% (17.10.2022, 17:39)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (18.10.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zalando-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) charttechnisch unter die Lupe.Einen dramatischen Kursverfall von dreistelligen Niveaus auf in der Spitze unter 20 EUR habe in den letzten 15 Monaten die Zalando-Aktie einstecken müssen. Die jüngsten Kursavancen würden nun aber die Hoffnung wecken, dass sich das temporäre Unterschreiten der horizontalen Haltezone bei knapp 21 EUR als Fehlausbruch herauskristallisiere. Auch verschiedene Indikatoren würden inzwischen "Licht am Ende des Tunnels" signalisieren. So liege im Verlauf des RSI mittlerweile eine Bodenbildung vor, während der MACD auf historisch niedrigem Niveau sein jüngstes Einstiegssignal bestätigt habe. Beide Indikatoren hätten zuvor bereits positive Divergenzen ausgeprägt. Last but not least, würden die sehr weit auseinanderliegenden Bollinger Bänder eine Gegenbewegung begünstigen. Ein erstes Erholungsziel würden dabei die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 27 EUR markieren. Auch das "Corona-Tief" vom März 2020 (27,33 EUR) sei in diesem Dunstkreis ausgeprägt worden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:23,50 EUR +1,29% (18.10.2022, 08:52)