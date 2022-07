XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

26,61 EUR +5,72% (07.07.2022, 17:35)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (08.07.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zalando-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) charttechnisch unter die Lupe.Nach der Ausprägung einer Trendwendeformation in Form eines klassischen Doppeltops habe die Zalando-Aktie in den vergangenen 12 Monaten beispiellose Kursverluste hinnehmen müssen. Ausgehend von dreistelligen Notierungen habe sich das Papier erst im Bereich der Haltezone von gut 20 EUR stabilisieren können. Auf dieser Basis habe der Titel zuletzt drei "Hammer"-Umkehrmuster in Serie ausgebildet. Dies sei ein Indiz dafür, dass derzeit ein Stimmungsumschwung stattfinde. Unterstützt werde die jüngste Stabilisierung durch die Positionierung verschiedener Indikatoren. Zum einen notiere der RSI bereits seit Februar ununterbrochen im überverkauften Terrain, zum anderen arbeite der trendfolgende MACD auf historisch niedrigem Niveau an einem neuen Einstiegssignal. Last but not least lägen oberes und unteres Bollinger Band derzeit extrem weit auseinander. Per Saldo sei die Zalando-Aktie nach einem zu schnellen, zu dynamischem Kursrutsch reif für eine Gegenbewegung. Besonders ein Anstieg über die Hochs der letzten Wochen bei rund 27 EUR - gleichbedeutend mit einer "bullishen" Auflösung der jüngsten "Hammer"-Formationen - würde eine technische Aufwärtsreaktion befeuern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:26,41 EUR -0,75% (08.07.2022, 08:41)