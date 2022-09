Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (14.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Zu den am Mittwoch meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Zalando gehört. Das Papier des Online-Modehändlers sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. Die europäische Einzelhandelsbranche habe sehr unterschiedliche Signale gesendet. So habe der Online-Modehändler About You eine Gewinnwarnung ausgegeben. Der Moderiesen Inditex habe wiederum starke Zahlen gemeldet, so Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 14.09.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Zalando-Aktie: