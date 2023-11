Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

21,69 EUR -2,12% (09.11.2023, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

21,75 EUR -0,73% (09.11.2023, 10:00)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (09.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) hat angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage erneut Hand an seine Jahresziele gelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz dürfte 2023 im besten Fall bei rund 10,3 Mrd. Euro stagnieren, habe der Konzern mitgeteilt. Im schlechtesten Fall könnten die Erlöse aber auch um 3 Prozent auf 10,0 Mrd. Euro sinken. Bislang habe der Vorstand noch eine Entwicklung von minus einem bis plus 4 Prozent in Aussicht gestellt.Auch beim Bruttowarenvolumen werde Zalando pessimistischer. Noch im Sommer habe der Konzern einen Anstieg zwischen 1 und 7 Prozent anvisiert. Jetzt erwarte das Unternehmen das untere Ende dieser Spanne nur noch im besten Fall. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) von 300 bis 380 Mio. Euro habe das Management beibehalten. Dank Kostensenkungen habe die Kennziffer im dritten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs um 3,2 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro um 72 Prozent auf 23,2 Mio. Euro gesteigert werden können. Auch der Verlust unter dem Strich habe deutlich von 35,4 Mio. auf nun 8,2 Mio. Euro deutlich reduziert werden können.Finanzchefin Sandra Demback sehe das Unternehmen angesichts der erfolgreichen Sparmaßnahmen denn auch auf dem richtigen Weg: Die "finanzielle Disziplin" habe sich ausgezahlt und für "ein weiteres Quartal mit verbesserter Profitabilität gesorgt", habe sie in einer Mitteilung erklärt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link