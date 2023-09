Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



24,83 EUR -1,35% (13.09.2023, 16:56)



24,85 EUR -0,68% (13.09.2023, 16:41)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (13.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Fast das gesamte Jahr habe sich die Zalando-Aktie in einem Abwärtstrend befunden. Besonders die enttäuschenden Q3-Zahlen hätten für Abwärtsdruck gesorgt. Nun könnte es mithilfe einer wichtigen Unterstützung wieder nach oben gehen. Diese bullishen Anzeichen müssten Trader jetzt beachten.Die Aktie habe den Großteil der im Juli begonnenen Erholung aufgrund der enttäuschenden Q3-Zahlen wieder abgeben müssen. Nun habe die Aktie jedoch eine neue Chance, eine Erholung zu starten. Aktuell sei sie dabei die Unterstützung bei 24 Euro zu testen. Diese Unterstützung habe bereits am 7. Juli dazu beigetragen, dass die Aktie innerhalb von 20 Tagen um rund 28 Prozent habe zulegen können.Auch die technischen Indikatoren seien bullish ausgerichtet. Der RSI liege aktuell nur noch bei 33,88 und lasse damit noch genügend Aufwärtspotenzial offen. Auch das Volumen sei nach den Q3-Zahlen stark zurückgegangen, was auf eine bullishe Divergenz schließen lasse. Die Chance, dass die Unterstützung bei 24 Euro als Sprungbrett genutzt werde, stehe damit gut.Trotz der bullishen Anzeichen sollten Anleger nicht außer Acht lassen, dass sich die Aktie in einem starken Abwärtstrend befinde.Neueinsteiger sollten vor einem Kauf unbedingt eine positive Kursreaktion auf die Unterstützung abwarten, so Philipp Schleu. Zudem habe die Zalando-Aktie den Stopp des "Aktionär" bei 25,00 Euro gerissen. (Analyse vom 13.09.2023)