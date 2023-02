Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

39,14 EUR -1,53% (21.02.2023, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

39,32 EUR -1,33% (21.02.2023, 15:37)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (21.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Nach Amazon.com, Google, Microsoft und Co habe nun auch Zalando Entlassungen angekündigt. Der Berliner Online-Modehändler habe nach erfolgreichen Corona-Jahren zunehmend mit der deutlich geringeren Kauflaune der Verbraucher zu kämpfen. Zalando wolle daher nun auch einige Stellen streichen. Frische Zahlen gebe es Anfang März."An diesem Programm werden viele Bereiche von Zalando beteiligt sein, auch auf der Ebene der Führungskräfte", so Zalando-Chefs Robert Gentz und David Schneider in einem Brief an die Mitarbeiter. Wie viele Arbeitsplätze genau betroffen seien, sei noch unklar. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern hätten gerade erst begonnen. Zalando beschäftige 17.000 Menschen.Bereits Ende Juni habe der Konzern seine ursprünglichen Ziele gesenkt. Bei der Präsentation der Quartalszahlen Anfang November habe Gentz betont, dass es mittlerweile weniger wahrscheinlich sei, dass Zalando die für 2025 genannten Umsatzziele schon dann erreichen werde. Nun also der Stellenabbau, der die Logistikzentren, die Kundenbetreuung und die Filialen aber nicht betreffen solle.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link