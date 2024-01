Börsenplätze Zalando-Aktie:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (13.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Zalando stehe mal wieder unter Druck. Seit Jahresbeginn liege die Aktie von Europas größtem Onlinemodehändler mit 14% im Minus. Die Bilanz der vergangenen drei Jahre: 2021 -22%, 2022 -54%, 2023 -35%. Doch so manchem antizyklischen Investor dürfte es mittlerweile in den Fingern jucken.Am Freitag sei die Zalando-Aktie auf den tiefsten Stand seit Herbst 2014 gefallen. Einen konkreten Grund habe es nicht gegeben, es sei vielmehr die Sorge der Börse vor einer Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds und einer Kaufzurückhaltung der Kunden.Der Markt bewerte das Berliner Unternehmen mittlerweile nur noch mit 4,8 Mrd. Euro, bei einem geschätzten Umsatz für 2024 von 10,6 Mrd. Euro und einem EBITDA von 740 Mio. Euro. Das 2024er-KGV belaufe sich auf 20. Nie sei Zalando günstiger zu haben gewesen.Was noch für die Aktie spreche: Der Verkauf von Mode verlagere sich weiter mit Riesenschritten ins Internet. KMPG schätze, dass 2030 der Internet- den stationären Handel eingeholt habe: Beide würden dann in Deutschland voraussichtlich 39,6 Mrd. Euro umsetzen. 2015 seien es 57,2 Mrd. Euro (stationär) und 6,4 Mrd. Euro (online) gewesen.Auch wenn der Chart furchtbar aussehe: Abschreiben sollte man Zalando nicht. Das würden auch die Analysten so sehen, die der Aktie im Schnitt 85% Kurspotenzial zutrauen würden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link