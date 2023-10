Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Umsatzwarnung von Boohoo habe den Zalando-Aktionären zuletzt die Stimmung vermiest. Am heutigen Donnerstagmorgen notiere die Aktie aber wieder leicht im Plus - auch wenn von Analystenseite die Skepsis zunehme. Auf den ersten Blick schmerze vor allem eine Herabstufung durch die UBS.So habe UBS-Analyst Yashraj Rajani die Zalando-Aktie von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel mit einer Senkung von 48 auf 26,50 Euro fast halbiert. Die guten Nachrichten für Zalando seien bereits im Kurs eingepreist. Zudem sehe Rajani beim Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) eine große Herausforderung: Zalando benötige für die nächste Wachstumsphase sowohl eine Erhöhung des durchschnittlichen Warenkorbwerts als auch neue Kunden. Dies sei aber nach dem Kundenrückgang im zweiten Quartal unwahrscheinlich.An der grundsätzlichen Wachstumsstory von Zalando halte Rajani jedoch fest. Der Konzern sei am besten positioniert, um vom Online-Wachstum zu profitieren, da das Partnerprogramm (PP) die Breite des Angebots für Marktanteilsgewinne von Online- und Offline-Händlern biete. Der Experte habe zudem die Margenprognose erhöht.Für den "Aktionär" drängt sich bei der Aktie derzeit aber trotzdem kein Kauf auf, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 05.10.2023)Mit Material von dpa-AFX