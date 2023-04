Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

37,13 EUR -0,03% (28.04.2023, 16:46)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

37,38 EUR +1,36% (28.04.2023, 16:31)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (28.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Coverage der des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) mit einer Kaufempfehlung auf.Das Unternehmen habe große Fortschritte bei der Anpassung an die neue Realität nach der Pandemie gemacht. 2023 dürfte ein wichtiges Jahr auf dem Weg zur Wiederherstellung der Rentabilität sein. Zalando sei der mit Abstand größte reine Online-Händler für Mode und Lifestyle in Europa. Die Gruppe verbinde Marken, Einzelhändler und Hersteller entweder direkt oder über E-Commerce-Lösungen einschließlich Marktplatz (Partnerprogramm), Fulfillment- (ZFS) und Marketing-Services (ZMS).Der Analyst sehe das Unternehmen daher in einer guten Position, um von der Digitalisierung des europäischen Mode- und Lifestyle-Marktes zu profitieren: Laut Euromonitor werde der europäische Online-Markt für Bekleidung und Schuhe in den Jahren 2022-27e voraussichtlich um 14% (CAGR) wachsen. Während die Erwartungen für Q1 23 aufgrund von Überbeständen im breiteren Markt gedämpft seien, was insbesondere bei der Frühjahr/Sommer-Kollektion zu einem verkaufsfördernden Umfeld führen sollte, erwarte der Analyst eine sichtbare Verbesserung in H2 23.In der Ersteinschätzung berechne er ein Zwölf-Monats-Kursziel von 44,00 EUR, basierend auf einem relativen Bewertungsansatz unter Berücksichtigung eines im historischen Vergleich angemessenen Aufschlag zu anderen Online-Modeanbietern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.