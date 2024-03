7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

21,80 EUR +13,99% (13.03.2024, 10:53)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

21,57 EUR +12,64% (13.03.2024, 10:38)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (13.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie der des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.In Q4 23 habe Zalando ein bereinigtes EBIT von EUR 183 Mio. (+26% yoy) gemeldet, was deutlich über den Konsensschätzungen von EUR 158 Mio. gelegen habe. Da der Umsatz in Q4 um 3,5% yoy auf EUR 3,06 Mrd. zurückgegangen sei, habe das Unternehmen die bereinigte EBITDA-Marge um 1,4%-Punkte yoy verbessern können.Im schwierigen Geschäftsjahr 23 habe Zalando seine revidierte Prognose erfüllt, da der Bruttowarenwert um 1,1% auf EUR 14,6 Mrd. gesunken sei, während der Umsatz um 1,9% auf EUR 10,1 Mrd. zurückgegangen sei. Das bereinigte EBIT sei von EUR 185 Mio. auf EUR 350 Mio. gestiegen, was zu einer bereinigten EBIT-Marge von 3,5% geführt habe, 1,7 Prozentpunkte mehr als 2022.Die Pläne von Zalando für 2024 würden eine Rückkehr zum Wachstum beinhalten, eine weitere Steigerung der Profitabilität und Investitionen in zukünftiges Wachstum. Es werde erwartet, dass Bruttowarenwert und Umsatz zwischen 0 und 5% im Jahresvergleich wachsen, während das bereinigte EBIT im Jahr 2024 zwischen EUR 380 Mio. und EUR 450 Mio. liegen solle.Die Gruppe habe weiters angekündigt, dass sie ihre Strategie weiterentwickle, um ein Ökosystem um zwei Wachstumsvektoren herum aufzubauen: Business-to Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Zalando erwarte, einen größeren Anteil des Mode- und Lifestyle-E-Commerce-Marktes abzudecken sowie die Beziehungen zu seinen Kunden und Partnern zu vertiefen. Langfristig strebe Zalando einen Anteil von 15 Prozent des europäischen Modemarktes an, dessen Wert auf EUR 450 Mrd. geschätzt werde. Die aktualisierte Strategie von Zalando sehe ein Bruttowarenwert- und Umsatzwachstum mit einem CAGR von 5-10% bis 2028 vor, während die bereinigte EBIT-Marge im Jahr 2028 6-8% erreichen solle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen: