Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

42,50 EUR -1,96% (30.01.2023, 17:29)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

42,41 EUR -2,28% (30.01.2023, 17:17)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (30.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Das Papier des Berliner Unternehmens gehöre am Montag mit einem Minus mehr als 2% zu den schwächeren Werten im deutschen Leitindex. Auch eine positive Analystenstudie der Baader Bank mit einem deutlich hochgesetzten Kursziel könne für keinen frischen Wind bei der Zalando-Aktie sorgen.Baader-Analyst Volker Bosse erwarte für 2023 aufgrund von Rezessionsängsten und einer gedämpften Verbraucherstimmung zwar ein geringeres Bruttowaren-Volumen. Seine Schätzung für das EBIT habe er allerdings nach oben revidiert, da der Fokus des Unternehmens auf der Profitabilität liege. Da der Markt nach Bosses Ansicht dies noch nicht wiederspiegele, habe der Experte seine Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie bestätigt. Das Kursziel habe Bosse von 30 auf 50 Euro angehoben.Ganz anders falle dagegen das Fazit in einer ebenfalls am Montag veröffentlichten Studie der britischen Investmentbank Barclays aus. Analyst Andrew Ross habe das Kursziel zwar von 29 auf 35 Euro erhöht und die Halteempfehlung bestätigt. Er sehe die Perspektiven 2023 tendenziell etwas besser als noch 2022. Zalando wirke auf ihn aber recht teuer bewertet. Der Experte habe daher Bedenken geäußert, dass der Titel bereits zu gut gelaufen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link