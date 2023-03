Börsenplätze Zalando-Aktie:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (28.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Nachdem es zuletzt ruhiger um die Zalando-Aktie gewesen sei, würden sich am heutigen Dienstag direkt zwei Analysten zu Wort melden. In einer Studie sehe die britische Investmentbank HSBC Anlass für eine Neubewertung und erhöhe das Kursziel von 43 auf 45 Euro und stufe das Papier des Berlinr Unternehmens von "hold" auf "buy" hoch. Beim Onlinehändler laufe alles in die richtige Richtung, so Paul Rossington, Analyst der HSBC. Der Kursrückschlag bei gleichzeitiger Aufstockung des operativen Ergebnisziels biete Anlass für eine Neubewertung.Gleichzeitig habe zwar Morgan Stanley das Kursziel von 41 auf 38 Euro gesenkt und die Aktie mit "equal weight" eingestuft. Dies scheine die Anleger jedoch wenig zu stören und die guten Neuigkeiten der HSBC-Studie würden überwiegen.Die Zalando-Aktie habe im Handelsverlauf alle Gewinne wieder abgegeben. Trotz der optimistischen Worte der HSBC brauche es aus charttechnischer Sicht noch neue Impulse, die mit einem Durchbruch der 50-Tage Linie bei 39,02 Euro gegeben wären. Anleger sollten solange an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Zalando.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link