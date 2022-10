(Mit Material von dpa-AFX)



21,80 EUR +2,78% (06.10.2022)



21,60 EUR +3,20% (06.10.2022)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Übernahmeangebot von XXXLutz für den Online-Möbelhändler home24 habe am Donnerstag nicht nur das Objekt der Begierde selbst befeuert. Während sich der Aktienkurs der Berliner Firma mehr als verdoppelt habe, seien auch viele andere Branchenwerte im Sog nach oben geschossen. Die Aktie von Zalando beispielsweise sei mit einem Plus von 3,5 Prozent der Top-Gewinner im DAX "Die Investoren dürften nunmehr auf Kaufofferten auch für andere kleinere Unternehmen hoffen", habe ein Marktbeobachter gesagt. Denn wie home24 würden auch viele andere Online-Händler unter dem aktuell schwierigen konjunkturellen Umfeld und mieser Verbraucherstimmung leiden.Papiere des engsten Konkurrenten Westwing hätten von den Nachrichten profitiert und sich zeitweise um rund ein Fünftel verteuert, dabei hätten sie über die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend gezogen. Auch Werte im erweiterten Online-Sektor hätten sich stark entwickelt, Anteilscheine am Taschenversender Fashionette etwa, sowie Papiere des Brillenspezialisten Mister Spex und von Bike24 Die Aktie von Zalando hätten aber auch positive Analystenkommentare unterstützt. Das Analysehaus Warburg Research bewerte Zalando weiter mit "buy". Nach dem schwachen ersten Halbjahr dürfte der Online-Modehändler trotz der verschlechterten Konjunkturaussichten ein vergleichsweise erfreuliches drittes Quartal hinter sich haben, habe Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Der heutige Kursanstieg sei bei der Aktie von Zalando allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Anfang 2021 habe das Papier noch mehr als 105 Euro gekostet. Zwischenzeitlich habe die Zalando-Aktie über 80 Prozent ihres Wertes eingebüßt.Anleger warten ein klares positives Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Zalando-Aktie. (Analyse vom 06.10.2022)