Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Mitte September habe die Zalando-Aktie den Anschein erweckt, eine technische Gegenbewegung ins Laufen zu bringen. Doch die Spekulation auf steigende Kurse sei nicht aufgegangen. Im Gegenteil: Der Online-Modehändler habe ein neues Jahrestief markiert und drohe, die Tiefs vom vergangenen Jahr zu testen.Der Zalando-Kurs notiere am Nachmittag nur noch knapp oberhalb von 22 Euro und damit deutlich unterhalb des Juli-Tiefs von 23,82 Euro. Vor gut zwei Wochen noch habe es so ausgesehen, als könnte die Aktie ihre Unterstützung in diesem Bereich erfolgreich testen und eine Aufwärtsbewegung starten.Doch die Spekulation habe sich nicht erfüllt. Die Aktie habe das Tief deutlich unterschritten und damit ein neues Verkaufssignal generiert. Angesichts der Abwärtsdynamik in den letzten Tagen sei sogar ein Rückgang bis in den Bereich von 20 Euro möglich.Die Spekulation vom 19. September auf steigende Kurse der Zalando-Aktie sei nicht aufgegangen. Der Stoppkurs sei mittlerweile erreicht worden.Ein Neueinstieg drängt sich angesichts des Kursverlaufs nicht auf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2023)