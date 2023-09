Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Schluss, aus, und vorbei: Die seit zwei Jahren laufende Partnerschaft zwischen Zalando und der LVMH-Tochter Sephora sei beendet. Mit dem Deal habe das Berliner Unternehmen einen Fuß in das den Prestige-Beauty-Sektor gesetzt. Nun flamme ein heißes Übernahmegerücht wieder auf.Zalando habe das Ziel, sich stärker im Beauty-Segment zu positionieren und habe den - nach eigenen Angaben - weltweit führenden Omnichannel-Händler für Prestige-Beauty als Sprungbrett genutzt. Dessen Produkte von 300 Marken seien seit Juni 2021 über Zalando verkauft worden. Das Pilotprojekt sei zunächst in Deutschland gestartet und 2022 auf Italien ausgeweitet worden.Rentiert habe es sich schlussendlich wohl nicht. Zalando könne das volle Potenzial um Bereich Beauty unabhängig von der Partnerschaft besser ausschöpfen, habe ein Sprecher gegenüber der Textilwirtschaft bekanntgegeben. Nun wolle sich der Modekonzern auf direkte Partnerschaften mit Beauty-Marken in Deutschland und Italien konzentrieren.Das Gerüchtekarussell komme dadurch wieder ins Rollen. Schon länger gebe es Spekulationen darüber, dass Zalando den Online-Versandhändler Flaconi übernehme, der aktuell zu ProSiebenSat.1 gehöre. Eine Übernahme würde Zalando zu einem der größten Beauty-Riesen machen und damit zu einem Konkurrenten von Douglas. Zalando hülle sich zu den Gerüchten weiterhin in Schweigen.Zalando spiele in Virtual Fitting längst in den vorderen Rängen mit, ein zweites starkes Standbein im Beauty-Sektor wäre das i-Tüpfelchen. Positiv zu sehen sei auch, dass die Zalando-Gründer Robert Gentz und David Schneider ihre Managerverträge um vier Jahre verlängert hätten.Langfristig sehe "Der Aktionär" noch jede Menge Potenzial, auch wenn die Aktie derzeit noch mit dem Einläuten einer nachhaltigen Trendwende kämpfe. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und den Stopp bei 25 Euro beachten, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)