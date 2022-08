Mit Material von dpa-AFX



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (05.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Der Online-Modehändler Zalando habe am gestrigen Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Wegen der schwachen Kauflaune, dem Inflationsdruck sowie einzelner Lieferengpässe habe das Unternehmen wie erwartet weniger umgesetzt und verdient. Die Anleger habe das recht wenig gestört, sie hätten die Aktie seitdem zweistellig klettern lassen.Nachdem die Anleger scheinbar von noch deutlich schlechteren Zahlen ausgegangen seien und der Aktie damit am Donnerstag Schwung in Richtung Norden verliehen hätten, würden nun neue Analystenratings für gute Laune sorgen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe Zalando nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Einführung eines Mindestbestellwerts in 15 neuen Märkten unterstütze den bestätigten operativen Ergebnisausblick des Online-Modehändlers, so Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie.J.P. Morgan habe das Kursziel für Zalando von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Den kräftigen Anstieg der Aktie nach den Quartalszahlen habe Analystin Georgina Johanan mit einem Short Squeeze begründet, also einem sich selbst verstärkenden Kursanstieg wegen Anlegern, die durch Leerverkäufe auf fallende Kurse gesetzt hätten und ihre Positionen hätten auflösen mössen, um Verluste zu begrenzen. Die Zahlen selbst hätten kaum Überraschungen geboten. Doch eine Mischung aus Aussagen über einen aktuell besser laufenden Handel, keine Abkehr von den mittelfristigen Zielen und die Klarstellung, dass man kurzfristig nicht in den US-Markt einsteige, hätten zu dem Squeeze geführt.Aus charttechnischer Sicht sei der Ausbruch ein Befreiungsschlag gewesen. Dank des stark dynamischen Anstiegs habe die Aktie über die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 27,40 Euro sowie über die 50-Tage-Linie bei 28,40 Euro klettern können. Auch die Hürde am Zwischentief bei 29,91 Euro habe bereits überwunden werden können.Nach dem Kurssprung sei der Aktie zwar die technische Trendwende geglückt. Doch Anleger sollten vorsichtig sein. Es gebe erste Hinweise darauf, dass es sich um einen Short Squeeze handle. Die Schwankungsbreite dürfte daher hoch bleiben.Die Papiere sind somit nur für hartgesottene Trader geeignet, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2022)