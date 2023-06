Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Zalando.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die jüngste Stabilisierung bei Zalando finde am Donnerstag bereits wieder ein Ende. Mit einem Minus von knapp vier Prozent sei der Online-Modehändler einer der schwächsten Werte im ohnehin schwachen DAX. Positive Signale von den Wettbewerbern würden keinen Schwung verleihen, vielmehr belaste eine negative Bernstein-Studie.Der britische Modehändler Asos könne am Donnerstag etwa zweistellig zulegen, nachdem der Ausblick bestätigt und Fortschritte bei der Profitabilität gemacht worden seien. Auch H&M habe trotz zuletzt schwächelnder Umsätze positive Signale für das angelaufene dritte Geschäftsquartal geliefert.Bei Zalando überwiege aber die Skepsis von Bernstein. Das Kaufverhalten der Konsumenten verändere sich, was einen Umbruch für die Modebranche bedeute, so Analyst William Woods. Er sehe deshalb zwar keine Apokalypse. Zalando dürfte die langfristigen Ziele aber nicht erreichen, die Aktie sei zu teuer. Er rate entsprechend "underperform" mit Kursziel 21 Euro.Ein Kauf drängt sich deshalb weiter nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: