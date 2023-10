Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (03.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Feiertag würden am deutschen Aktienmarkt die roten Vorzeichen dominieren. Wegen schwacher Vorgaben aus den USA und Fernost starte der DAX mit Kursen unterhalb von 15.200 in den Handel und drohe die wichtige 15.000-Punkte-Marke anzulaufen. Einer der größten Verlierer sei die Aktie des Onlinehändlers Zalando.Nachrichten der Konkurrenz und aus dem Haus der Deutschen Bank würden am Dienstag belasten. So habe der britische Modehändler Boohoo eine Umsatzwarnung ausgesprochen. Angesichts einer nur schleppenden Absatzbelebung rechne man jetzt mit einem Umsatzrückgang von 12 bis 17 Prozent im laufenden Geschäftsjahr und nicht von minus 10 bis 15 Prozent, wie ursprünglich in Aussicht gestellt.Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank habe darüber hinaus sein Kursziel auf 31,50 Euro reduziert und die Umsatzaussichten in nächster Zeit als schwierig bezeichnet. Wetter und Konjunkturumfeld könnten wieder stärkere Marketingmaßnahmen im vierten Quartal verzögern, so der Experte.Sollte es ein neues Verkaufssignal geben, drohe ein Fall bis zum 2022er Tief. Falls der Trend dort nicht gestoppt werden könne, müssten Anleger mit Rekordtiefkursen rechnen."Der Aktionär" habe vor Kurzem ein Hebelprodukt auf Zalando als "Trading-Tipp" vorgestellt. Nachdem die Spekulation gut angelaufen sei, sollten Anleger den Stoppkurs im Auge behalten. Der Trade könne auch noch aufgehen, denn die Deutsche Bank sehe immerhin ein Potenzial von mehr als 50 Prozent. (Analyse vom 03.10.2023)