Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (21.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Zalando befinde sich im Abwärtstrend. Online-Modehändler seien an der Börse derzeit nicht mehr gefragt. Seit dem Hoch vor einem Jahr bei rund 105 Euro habe der Titel über 75 Prozent an Wert eingebüßt. Die Analysten hätten ihre Kursziele deutlich gesenkt, würden aber weiterhin ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent sehen.Morgan Stanley habe Zalando von 56 auf 38 Euro gestuft und die Einstufung auf "equal-weight" belassen. Es sei schwer einzuschätzen, ob die Bewertungen der europäischen Unternehmen mit internetbasierten Geschäftsmodellen bereits den Tiefpunkt erreicht hätten, sei Analystin Miriam Josiah skeptisch geblieben.Die Investmentbank Oddo BHF habe das Kursziel von 75 auf 34 Euro mehr als halbiert, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. In den vergangenen Monaten seien die Aktienkurse im Konsumgüterbereich und von Online-Händlern enorm gesunken, habe Analyst Andreas Riemann erklärt. Die Bewertungen hätten unter hoher Inflation und steigenden Zinsen gelitten. Nun rücke wohl die Gewinnentwicklung stärker in den Fokus, so der Experte.Die Zalando-Aktie habe inzwischen mehr als drei Viertel ihres Börsenwertes eingebüßt. Im Zuge der anhaltenden Inflation bleibe das Marktumfeld schwierig. Eine nachhaltige Trendwende sei vorerst nicht in Sicht. Anleger müssten deshalb mit weiteren Kursverlusten rechnen.Ein Neuanstieg drängt sich vorerst nicht auf, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2022)Mit Material von dpa-AFX