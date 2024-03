Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

21,94 EUR -4,11% (14.03.2024, 16:41)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

21,99 EUR -3,43% (14.03.2024, 16:26)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Am Mittwoch sei Zalando zur Mode-Rakete geworden. Die Aktie des Berliner E-Commerce-Primus sei plötzlich 20 Prozent gen Norden geschnellt und habe damit nach katastrophalem Jahresstart den höchsten Stand seit Weihnachten erreicht. Auslöser der neuen Euphorie: Ein überraschend freundlicher Ausblick des Managements auf die Zukunft.20 Prozent. Ein Rabatt in dieser Höhe locke für gewöhnlich Kunden auf die Zalando-Plattform. Gestern jedoch habe die Zahl für etwas anderes gestanden. Und zwar habe sie die Höhe des Kursanstiegs der Aktie wiedergegeben. Als Reaktion auf Zahlen und Ausblick hätten Investoren das Papier auf den höchsten Stand seit Weihnachten gehoben.Zalando sehe mittelfristig neue Chance auf Wachstum. Bruttowarenvolumen (GMV) und Umsatz dürften bis 2028 durchschnittlich pro Jahr um fünf bis zehn Prozent zulegen, habe der DAX-Konzern am Mittwoch in Berlin mitgeteilt. Im Jahr 2028 wolle das Unternehmen dann eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge (EBIT-Marge) von sechs bis acht Prozent vorweisen und damit deutlich mehr als zuletzt.Inzwischen hätten erste Analysten ihre Einschätzung den neuen Gegebenheiten angepasst. Das Analysehaus Warburg Research etwa habe die Einstufung für Zalando auf "buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Strategie-Update des Modehändlers untermauere seine positive Einschätzung zur Aktie und auch den Ausblick des DAX-Konzerns, so Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 45 Euro? Das seien ausgehend vom aktuellen Kurs um 22 Euro über 100 Prozent Upside-Potenzial.Etwas weniger euphorisch mit Blick auf den Fair Value der Aktie zeige sich Goldman Sachs. Die mittelfristigen Ziele entsprächen dem Marktkonsens, so Analyst Richard Edwards. Er sehe den fairen Wert der Aktie bei 29 Euro. Seine Einschätzung laute unverändert "buy". 29 Euro würden ein Potenzial von etwa 32 Prozent bedeuten.Der Kurssprung bei Zalando führe die Aktie auf ein interessantes technisches Terrain. Das ganz klare Kaufsignal stehe noch aus. Könnte aber folgen, sobald die Aktie die 200-Tage-Linie bei 23,29 Euro in Angriff nehme."Der Aktionär" antizipiert eine solche Bewegung im Rahmen seines "Aktionär"-Depots und hat an diesem Donnerstag eine Position aufgebaut, so Leon Müller. (Analyse vom 14.03.2024)