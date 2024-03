Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

22,19 EUR -3,02% (14.03.2024, 18:28)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

22,11 EUR -2,90% (14.03.2024, 17:36)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



2008 in Berlin gegründet, baut Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) mit seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt auf. Im B2C-Bereich bietet das Unternehmen rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und qualitätsorientiertes Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte zahlreicher Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich nutzt Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen - sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mit dem Ökosystem strebt Zalando an, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestylebranche zu bewirken. (14.03.2024/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Zalando SE massiv:Die Shortseller des Hedgefonds Marshall Wace LLP legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Engagement in den Aktien des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ein.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 13.03.2024 seine Netto-Leerverkaufsposition von 2,64% auf 1,95% der Zalando-Aktien verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Zalando-Aktien:1,35% BlackRock Investment Management (UK) Limited (13.03.2024)0,83% Caledonia (Private) Investments Pty Limited (01.03.2017)0,57% AHL Partners LLP (05.02.2024)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Zalando SE: mindestens 4,70%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.