Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange habe Zalando an seinem neuen Tool gebastelt, um die virtuelle Umkleide voranzutreiben. Jetzt sei es soweit. Um eine ideale Größenempfehlung zu erhalten, müsse man laut dem Konzern künftig nur zwei einfache Bilder von sich schießen. Retouren und Textilabfälle sollten sich dadurch reduzieren."Mit der Einführung der Größenempfehlungen auf Basis von Körpermaßen, helfen wir unseren Kund*innen eines der größten Probleme der Modebranche zu lösen", habe Stacia Carr, VP Size & Fit bei Zalando, erklärt.Wie funktioniere das Ganze? Man werfe sich in ein eng anliegendes Outfit und schieße mit dem Smarthone zwei Fotos. Die Bilder würden laut Zalando auf dem eigenen Gerät zwischengespeichert und im Anschluss des Vorgangs wieder gelöscht. Das Tool ermittle in Sekundenschnelle die Körpermaße und helfe, beim nächsten Einkauf die richtige Passform auszuwählen.2020 habe Zalando das Schweizer Start-up Fison übernommen und sich das nötige Know-how für die Umsetzung einer virtuellen Umkleide ins Haus geholt. Das trage bereits heute Früchte: Nach eigenen Angaben habe der Konzern die Retouren gegenüber Artikeln ohne Größenberatung mittlerweile um zehn Prozent reduziert. Bisher hätten Kunden einen 3D-Avatar erstellen und an diesem die unterschiedlichen Passformen prüfen können. Jetzt sollten beide Funktionen vereint werden.Es sei ein großer Schritt auf dem Weg zur virtuellen Umkleide, die Zalando bereits im April angekündigt habe. Doch auch die Konkurrenz schlafe nicht. Andere Modeunternehmen würden die digitale Anprobe in den Onlineshops ebenfalls verstärkt ausbauen. Langfristig habe Zalando jede Menge Potenzial, müsse aber noch einen Zahn zulegen. Zuletzt habe die Aktie aber wieder deutlich Fahrt aufgenommen. (Analyse vom 19.07.2023)