29.06.2023



29.06.2023



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (29.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Ob Zalando seine langfristigen Ziele erreiche? Daran habe Bernstein-Analyst William Woods am gestrigen Mittwoch starke Zweifel gesät. Die Aktie des Berliner Unternehmens sei nach einer kurzzeitigen Erholung wieder massiv unter Druck geraten und das Schlusslicht im DAX gewesen. Heute würden die Kursziele der Analysten weiter purzeln.Georgina Johanan von JPMorgan habe das Kursziel von 39 auf 32 Euro gesenkt. Die Einstufung laute weiter "neutral", zudem bleibe Zalando auf der "Negative Catalyst Watch". Auch Analystin Monique Pollard von der Citigroup habe das Kursziel von 34 auf 29 Euro reduziert und die Einstufung auf "neutral" belassen.Die negativen Analystenmeinungen würden die Zalando-Aktie wohl auch am heutigen Donnerstag weiter belasten. Die Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Dennoch: Langfristig habe Zalando noch jede Menge Potenzial, wenn der Konzern seine Hausaufgaben mache und u.a. die virtuelle Umkleide stärker vorantreibe, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link