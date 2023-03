Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Das Unternehmen habe im letzten Jahr unter einer fehlenden Kauflaune der Kunden gelitten. Der Gewinn sei deutlich eingebrochen. Für das laufende Jahr rechne der Modekonzern aber mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität. Der Ausblick sei bei den Anlegern gut angekommen: Die Zalando-Aktie sei am heutigen Dienstag an die DAX-Spitze gesprungen.Der Umsatz im Gesamtjahr habe mit 10,3 Mrd. Euro etwa dem des Vorjahresniveaus entsprochen. Analysten hätten im Vorfeld mit 10,36 Mrd. Euro gerechnet. Das bereinigte EBIT sei von 468 Mio. auf 185 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich habe Zalando 17 Mio. nach 235 Mio. Euro im Vorjahr verdient. Mit den Zahlen habe der Modekonzern wie angekündigt das untere Ende seiner Prognose erreicht.Dennoch sei die Zahl der aktiven Kunden um sechs Prozent auf mehr als 51 Mio. geklettert. "Die Tatsache, dass wir unseren Kundenstamm im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld weiter ausbauen konnten, zeigt, dass unsere Kernstrategie aufgeht", so Co-CEO Robert Gentz.Die Zalando-Aktie hat sich wieder von ihren Tiefständen erholt, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Der operative Ausblick auf das laufende Jahr sei positiv. Sollten tatsächlich Fortschritte erkennbar sein, dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. DER AKTIONÄR sehe das Kursziel bei 60 Euro. (Analyse vom 07.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)