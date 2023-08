Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

28,41 EUR -1,83% (10.08.2023, 11:55)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

28,60 EUR -0,83% (10.08.2023, 11:42)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (10.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Konzernführung blickt etwas optimistischer auf Gewinnentwicklung 2023 - AktienanalyseDie Kaufzurückhaltung der Verbraucher macht dem Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) zu schaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im zweiten Quartal um 2,5 Prozent auf knapp 2,6 Mrd. Euro gesunken. Das über die Plattform verkaufte Brutto-Warenvolumen habe sich um 1,8 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro verringert. Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Womit Anleger nicht gerechnet hätten: Beim bereinigten operativen Gewinn habe sich Zalando dank Kostensenkungen sowie der Einführung von Mindestbestellwerten und größeren Warenkörben deutlich verbessern können. Das bereinigte EBIT sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 Prozent auf knapp 145 Mio. Euro gestiegen. Zum Jahresauftakt sei der Konzern knapp unter der Gewinnschwelle geblieben. Die entsprechende Marge habe sich um 2,7 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent erhöht."In einem temporär herausfordernden Umfeld im Einzelhandel wollen wir in den Bereichen Logistik und Marketing nachhaltig die Effizienz steigern", so CFO Sandra Dembeck. "Diese Maßnahmen haben sich in diesem Jahr bereits ausgezahlt." Die Konzernführung blicke daher etwas optimistischer auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr, wenngleich sie für den Umsatz vorsichtiger werde. So solle der Betriebsgewinn nun 300 bis 350 Mio. Euro erreichen. Vorher hätten 280 bis 350 Mio. Euro im Plan gestanden. Bruttowarenvolumen und Erlöse dürften dagegen in der unteren Hälfte der angepeilten Spannen liegen. Hier habe Zalando ursprünglich Werte von minus eins bis plus vier Prozent bzw. von plus eins bis plus sieben Prozent in Aussicht gestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: