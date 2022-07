Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

28,64 EUR +1,09% (21.07.2022, 08:27)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

28,51 EUR +1,68% (20.07.2022, 17:35)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (21.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Zalando: Käufer haben übernommen - ChartanalyseDie aktuelle Handelswoche war für Anleger in der Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) bisher höchst erfolgreich, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Zuge der Kursgewinne der letzten Tage habe der Widerstandsbereich bei 27,28 EUR überwunden und damit ein kurzfristig bullisches Signal ausgelöst werden können. Nach den Problemen der letzten Monate lasse sich nun im Chartbild eine zumindest kleine Bodenformation erkennen und mit dieser würden Anleger natürlich auf kurzfristig weitere Gewinne und eventuell sogar einen mittelfristigen Turnaround hoffen.Zumindest im kurzfristigen Bereich scheinen die Käufer in der Zalando-Aktie das Ruder übernommen zu haben, so die BNP Paribas. Für die Bullen könnte es nun von Vorteil sein, dass die Kurse im Juni relativ geradlinig unter Druck gekommen seien. Die damit verbundene Abwärtsbewegung habe keine nennenswerten Widerstände nahe des aktuellen Kursgeschehens hinterlassen, sodass sich die Kaufwelle weiter in Richtung 32 EUR und sogar darüber hinaus fortsetzen könnte. Dabei sollte der Aktienkurs nach Möglichkeit nicht unter ca. 26 EUR zurückfallen oder vorgelagert eine vollständige Topbildung vollziehen. Das könnte die Bären zurück ins Spiel bringen. (Analyse vom 21.07.2022)Börsenplätze Zalando-Aktie: