Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (08.02.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) gehört im laufenden Jahr 2024 bis dato zu den schwächsten Aktien innerhalb der Auswahlindices DAX, MDAX und SDAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In der Spitze habe der Titel allein seit dem Jahreswechsel um 25,6 Prozent eingebüßt. Damit setze sich die Talfahrt, die im Sommer 2021 begonnen habe, ungebremst fort. Während Anleger damals mehr als 105 Euro je Aktie hätten hinblättern müssen, seien die Anteilscheine inzwischen rund 82 Prozent niedriger zu haben.Die Gründe seien hinlänglich bekannt. Habe Zalando, wie viele andere E-Commerce-Unternehmen auch, in den Pandemiejahren 2020 und 2021 zu den großen Gewinnern gehört, sei von dieser Euphorie längst keine Spur mehr. Im Gegenteil: Die geringere Ausgabenbereitschaft der Konsumenten habe sich im Jahr 2023 erneut in deutlich gesunkenen Gesamtumsätzen im deutschen E-Commerce widergespiegelt, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) in einer aktuellen Studie ermittelt habe. Demnach sei der Brutto-Umsatz mit Waren 2023 erstmals zweistellig um 11,8 Prozent auf 79,7 Mrd. Euro gefallen. Der Anteil des E-Commerce mit Waren am gesamten Einzelhandel im engeren Sinn (inklusive Lebensmittel, aber ohne Apotheken-Umsätze) sei Schätzungen zufolge von 11,8 Prozent auf 10,2 Prozent zurückgegangen. Die Erklärung: Seit dem Ende der Pandemie würden die Konsumenten wieder verstärkt in stationäre Geschäfte gehen, anstatt online zu shoppen.Hinzu komme die immer stärker werdende Konkurrenz von chinesischen Billig-Plattformen. Laut dem Marktforschungsunternehmens Appinio hätten bereits 26 Prozent der Deutschen in den vergangenen sechs Monaten über Temu eingekauft - Temu sei die internationale Shopping-App des chinesischen Tech-Konzerns PDD Holdings ( ISIN US7223041028 WKN A2JRK6 ). Deren rasche Verbreitung in Deutschland sei auf die unschlagbar günstigen Preise zurückzuführen. Anbieter wie Zalando hätten nicht zuletzt aufgrund ihrer höheren Kostenbasis das Nachsehen.In der Tat habe sich auch bei der Zalando-Aktie in den vergangenen Tagen eine gewisse Stabilisierung abgezeichnet. Ausgehend vom Tief, habe sich der Kurs um rund 20 Prozent nach oben gearbeitet. Aus Bewertungsgesichtspunkten sei Zalando sicherlich nicht mehr teuer, schließlich sei der Konzern nicht mal mehr mit dem halben Umsatz bewertet, was für E-Commerce-Firmen eher wenig sei.Doch solange die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 und insbesondere für das vom Weihnachtsgeschäft geprägte wichtige Schlussviertel nicht vorlägen, dürften die Unsicherheiten anhalten.Anleger sind daher gut beraten, mit Teilschutz in Zalando zu investieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 5/2024)