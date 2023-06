Börsenplätze Zalando-Aktie:



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Nach fast dreiwöchiger Erholung vom Jahrestief sei die Zalando-Aktie am Mittwoch wieder massiv unter Druck geraten. Der Onlinehändler verliere am Mittag über sechs Prozent, nachdem es zwischenzeitlich um 8,5 Prozent abwärts gegangen sei. Bernstein-Analyst William Woods falle ein hartes Urteil über Zalando.Woods bezeichne Zalando in seiner Studie als "anachronistisch" (aus der Zeit gefallen). "Die Aggregatoren im Modehandel sind auch nur moderne Kaufhäuser, und Kaufhäuser sind tot", so Woods. Aggregatoren komme aus dem Lateinischen und bedeute: bündeln - in Zalandos Fall: bündeln von Geschäften kleinerer Händler.Woods sehe aber die eigentliche Bindung der Verbraucher zur Marke selbst, nicht zu den Verkaufsplattformen. Und die großen Marken hätten im Onlinehandel aufgeholt - zum Nachteil der Preise auf den Plattformen.Obwohl Zalando derzeit keine laufende Empfehlung sei, sehe DER AKTIONÄR die Zukunft des Onlinemodeversenders bei Weitem nicht so schwarz. Vielen Kunden sei es schlichtweg zu aufwendig, in den Shops der Hersteller Kleidung zu suchen - sie würden das gebündelte Konzept bevorzugen. Zalando habe aber noch einige Hausaufgaben zu machen: Das Unternehmen müsse besser vorankommen bei der virtuellen Umkleidekabine, um so die Retourenquote zu senken. Ein Gamechanger wäre, wenn Zalando mithilfe der KI eine Modeberatungsfunktion anbieten würde. Am besten eine Funktion, die die Wünsche der Kunden speichert und so beim nächsten Besuch der Website schnell passende Outfitvorschläge parat hat, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link