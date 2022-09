Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (29.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Das dritte Quartal sei für den schwedischen Modehändler H&M noch schlechter gelaufen als befürchtet. Der Rückzug aus Russland habe milliardenschwere Kosten verursacht, darüber hinaus würden die Aussichten auf die kommenden Monate düster bleiben. Darunter würden auch die Wettbewerber leiden - allen voran Zalando.Das Berliner Unternehmen habe bereits am 4.August seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Getrieben von Zins- und Inflationssorgen sei die Aktie seitdem weiter in den Keller gerauscht. Im August habe die Zalando-Aktie die letzte Unterstützung bei 25 Euro (50-Tage-Linie) gerissen. Am gestrigen Mittwoch habe das Papier bei 20,69 Euro geschlossen. Schon seit Tagen pendele die Zalando-Aktie in diesem Bereich um 20 Euro. Wichtig sei nun, dass der Mode-Titel diese Marke zurückerobere. Sonst könnte die Zalando-Aktie bald wieder so viel kosten wie beim IPO: 17 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: