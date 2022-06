Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

25,29 EUR +8,66% (24.06.2022, 17:12)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

25,29 EUR -0,98% (24.06.2022, 16:59)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (24.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Zalando-Aktie sei zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende 2014 gefallen. Vorübergehend sei der Kurs sogar unter den Ausgabepreis von 21,50 Euro beim Börsengang im Herbst 2014 gefallen.Der DAX-Konzern habe seine Jahresziele am Donnerstag nach Börsenschluss überraschend drastisch zusammengestrichen. Verantwortlich für die schlechten Aussichten seien u.a. die hohe Inflation, Rezessionsängste und eine trübe Stimmung vieler Verbraucher. Analysten hätten daraufhin zwar reihenweise ihre Kursziele für die Zalando-Aktie zusammengestrichen. Die meisten hätten mit ihren neuen Kurszielen aber weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau von gut 22 Euro gelegen.Mit seinem Online-Vertrieb habe Zalando lange Zeit als Profiteur der Corona-Krise gegolten, was sich auch am Aktienmarkt niedergeschlagen habe. Zwischen dem Corona-Schock im März 2020 und dem Hoch im Juli 2021 habe sich die Aktie fast vervierfacht. Seit dem Rekordhoch von knapp 106 Euro sei es mit dem Kurs jedoch strikt bergab gegangen. Allein seit Jahresbeginn habe die Zalando-Aktie eine Wertminderung von mehr als zwei Dritteln verzeichnet.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link