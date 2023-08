Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (21.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Horror-Prognose des Online-Händlers Farfetch habe die Zalando-Aktie zuletzt belastet. Doch am heutigen Montag würden die Papiere wieder zu den Gewinnern im DAX gehören. Grund seien frische Fashionette-Zahlen mit einer Anhebung der Ergebnisprognose, die den Online-Modesektor beflügeln würden, sowie eine positive Analystenstudie.Fashionette habe das operative Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich verbessern können: Es sei von 0,5 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 1,5 Millionen Euro geklettert. Der operative Cashflow habe sich von minus 7,1 Millionen Euro auf minus 3,8 Millionen Euro verbessert. Der Umsatz sei dagegen aufgrund der Konzentration auf Produkte mit höheren Margen sowie der Schließung zweier Geschäftsbereiche von 73,4 Millionen auf 62,0 Millionen Euro zurückgegangen.Fashionette habe die Prognose für das operative Ergebnis in Zuge dessen von bisher zwei bis drei Millionen auf fünf bis sechs Millionen Euro erhöht. Das Umsatzwachstum solle weiter zwischen fünf und acht Prozent betragen. Die guten Aussichten für das Gesamtjahr dürften auch Zalando zugutekommen.Die heutigen Fashionette-Zahlen würden sich positiv auf die Branche der Onlinemodehändler auswirken und auch die Zalando-Aktie beflügeln. Nun könnte eine neue Erholungswelle in Gang gesetzt werden."Der Aktionär" sieht in Zalando langfristig auf jeden Fall noch jede Menge Potenzial, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 21.08.2023)Mit Material von dpa-AFX