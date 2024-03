Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



2008 in Berlin gegründet, baut Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) mit seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt auf. Im B2C-Bereich bietet das Unternehmen rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und qualitätsorientiertes Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte zahlreicher Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich nutzt Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen - sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mit dem Ökosystem strebt Zalando an, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestylebranche zu bewirken. (21.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Ermutigende Ziele - AktienanalyseDer Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) hat 2023 knapp zwei Prozent weniger umgesetzt, dank Kosteneinsparungen das bereinigte operative Ergebnis allerdings auf rund 350 Mio. Euro nahezu verdoppelt und seiner Aktie damit kräftig Beine gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Was zudem goutiert worden sei: Das Unternehmen habe bei der Bilanzvorlage eine Rückkehr auf den Wachstumspfad in Aussicht gestellt. Wie Zalando mitgeteilt habe, sollten das Bruttowarenvolumen (GMV) und der Umsatz bis 2028 durchschnittlich pro Jahr um fünf bis zehn Prozent zulegen. Darüber hinaus wolle der Modehändler die operative Gewinnmarge bis dahin von zuletzt 3,5 Prozent auf sechs bis acht Prozent steigern. "Unser klares Ziel ist es, zu einem starken Wachstum zurückzukehren und unsere Margen weiter auszubauen", so Co-Chef Robert Gentz. "Unsere mittelfristige Prognose ist Ausdruck dieser Ambitionen."Auch bei Analysten sei das Lippenbekenntnis zu mehr Wachstum und höherer Profitabilität gut angekommen. Vor allem die Margenprognose habe überzeugt. Bezogen auf die Spannenmittelpunkte habe Thomas Maul von der DZ BANK vorgerechnet, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis im Jahr 2028 um mehr als zehn Prozent steigen könnte. Damit dies eintrete, müsse Zalando in den nächsten Quartalen aber "liefern", habe der Experte betont.