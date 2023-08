Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

26,71 EUR -0,52% (22.08.2023, 15:20)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

26,72 EUR +0,56% (22.08.2023, 15:10)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (22.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Im zweiten Quartal 2023 habe das Berliner Unternehmen einen Rückgang des Umsatzes um 2,5% hinnehmen müssen. Jetzt wolle auch noch der chinesische Billigmodekonzern Shein seine Artikel verstärkt auf dem deutschen Markt anbieten. Drohe Zalando ein neuer Konkurrent?Shein hebe sich v.a. durch niedrige Preise hervor. Allerdings stehe das Unternehmen u.a. wegen schlechter Qualitäts- und Arbeitsbedingungen in der Kritik. Der Konzern sei trotzdem erfolgreich: Im Jahr 2022 solle Shein rund 23 Mrd. USD umgesetzt haben.Pressesprecherin Katharina Hein betone, dass Zalando sich deutlich von Shein durch hochwertigere Marken und zahlungskräftigere Zielgruppen unterscheide. Zalando setze Maßstäbe in der Größenberatung und betone den Einsatz eines eigenen Teams und eigener Technologie (AR, KI).Co-Ceo Robert Gentz füge hinzu, dass die Fokussierung auf Storytelling und Logistik zur Förderung des zukünftigen Wachstums von Zalando beitragen solle. Das Unternehmen habe sich aber bereits einmal erfolgreich gegen einen Billigmode-Konzerns gewehrt, wie 2009 beim Markteintritt von Primark in Deutschland.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link