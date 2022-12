Börsenplätze Zalando-Aktie:



32,64 EUR +5,39% (12.12.2022, 16:55)



32,45 EUR +3,84% (12.12.2022, 16:42)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (12.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Zalando-Aktie setze sich am Montag mit einem deutlichen Plus von rund vier Prozent an die DAX-Spitze. Hinter dem Kursgewinn stecke der wohl beschlossene Abschied des Organisations-Strategen Jim Freeman, sobald dessen Vertrag im März nächsten Jahres auslaufe.Laut "manager magazin" sei Freemans Position bei Zalando so bedeutend, dass es sich um den Verlust des "De facto"-Konzernchefs handele. Der Amerikaner habe demnach als bislang wichtigster Vorstand von Zalando gegolten. Der Abgang des Managers werde laut einem Experten begrüßt, da dieser wegen seiner Personalführung als umstritten gegolten habe. Diese solle in der Vergangenheit auch zum Abschied von mehreren Spitzenkräften geführt haben.Für Experte Andreas Lipkow sei der Anstieg am Montag aber auch durch Anleger begründet, die in Zalando einen Qualitätswert mit Wachstumspotenzial sähen. In Anbetracht der hohen Kursrückgänge im aktuellen Jahr sähen sie gute Chancen für eine nachhaltige Wende im kommenden Jahr. Der Wegfall anspruchsvoller Vergleichszahlen aus dem Jahr 2021, als der Konzern stark von der Pandemie profitiert habe, und die seiner Ansicht nach wieder anziehende Konjunktur in Europa dürften für eine Erholung sorgen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link