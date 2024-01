Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

17,835 EUR -2,59% (15.01.2024, 14:48)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

17,845 EUR -2,19% (15.01.2024, 14:33)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (15.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Jahr sei gerade einmal zwei Wochen alt und Zalando liege an der Börse bereits mit 17 Prozent hinten. Am Montag verliere die Aktie von Europas größtem Onlinemodehändler 3 Prozent auf 17,84 Euro, nachdem JP Morgan-Analystin Georgina Johanan ihr Kursziel ein gutes Stück nach unten geschraubt habe. Mit Blick auf die Unternehmensziele für 2024 sei sie zwar zuversichtlich, so die Analystin in ihrer Studie vom Montag. Allerdings gebe es wenig Gründe, bereits jetzt schon in die Aktie zu investieren. Mit Blick auf das Strategie-Update rechne sie nicht mit der Ankündigung neuer, wesentlicher Initiativen. Das Kursziel sehe Johanan nun bei 25 Euro nach zuvor 31 Euro. Die Einstufung lautet weiterhin auf "neutral".Mit 17 Prozent sei Zalando 2024 mit Abstand schlechtester Wert im DAX . Die Aktie, die im August 2021 noch bei 105,90 Euro gestanden habe, habe den Anlegern bereits 2021, 2022 und 2023 Verluste eingebrockt. So tief wie derzeit habe der Titel zuletzt im IPO-Jahr 2014 notiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: