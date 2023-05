7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



32,43 EUR -7,53% (04.05.2023, 13:50)



32,26 EUR -7,96% (04.05.2023, 13:40)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (04.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie der des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die für Q1 23 vorgelegten Zahlen von Europas größtem Online-Mode-Pureplay hätten positive Trends im Jahresvergleich gezeigt und bei den operativen Zahlen leicht über den Erwartungen gelegen, auch wenn sich die positive Überraschung nicht auf das Ergebnis ausgeweitet habe.Der Umsatz von Zalando sei um 2,3% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 2,26 Mrd. (leicht über dem Bloomberg-Konsens von EUR 2,23 Mrd.) gestiegen, während der Bruttowarenwert um 2,8% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 3,24 Mrd. gestiegen sei. Das Unternehmen sei in der Lage gewesen, seine Umsätze im 1. Quartal mit zeitlich begrenzten Angeboten und Rabatten auf Premiummarken in einem immer noch von hoher Inflation geprägten Umfeld zu katalysieren.Das bereinigte EBIT habe sich auf einen Verlust von EUR 0,7 Mio. belaufen und damit deutlich besser als der erwartete Verlust von EUR 17,8 Mio. gelegen und sich erheblich gegenüber dem Verlust von EUR 51,8 Mio. in Q1 22 verbessert. Der Nettoverlust habe sich auf EUR 38,5 Mio. belaufen und sei damit deutlich geringer als der Verlust in Q1 22 gewesen, der sich auf EUR 61,3 Mio. belaufen habe. Dennoch sei der Nettoverlust höher als die Konsensschätzung von EUR 33,3 Mio. gewesen.Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren hätten gehört: 51,2 Mio. aktive Kunden (gegenüber 48,8 Mio. in Q1 22), 56,7 Mio. Bestellungen (gegenüber 58,0 Mio. in Q1 22), durchschnittliche Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten zwölf Monaten von 5,1 (gegenüber 5,2 in Q1 22) und eine durchschnittliche Warenkorbgröße von EUR 57,40 (gegenüber EUR 56,30 in Q1 22). Zalando habe seine Prognose für 2023 bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen: