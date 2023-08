Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

27,13 EUR +1,69% (28.08.2023, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

27,12 EUR +2,53% (28.08.2023, 15:53)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (28.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Hoch, runter, hoch: Der DAX-Titel stecke weiter in ihrer Seitwärtsbewegung fest. Derzeit gehe es wieder leicht aufwärts, auf eine richtige Erholungswelle würden Anleger aber noch vergeblich warten. Am heutigen Montag könnte zudem eine Kurszielsenkung aus dem Hause Barclays die Laune verhageln.So habe Emily Johnson von Barclays das Kursziel von 32 auf 30 Euro gekappt, das Rating aber auf "Equal Weight" belassen. Sie bleibe vorsichtig, was das Tempo einer Erholung der Bruttomarge des Modehändlers in der zweiten Jahreshälfte angehe. Der Zalando-Aktie traue sie damit immerhin noch ein Potenzial von rund elf Prozent zu.Der Spielraum der 33 von Bloomberg befragten Analysten liege mit einem durchschnittlichen Kursziel von 38,78 Euro hingegen bei knapp 44 Prozent. 20 der Experten würden zum Kauf der Zalando-Aktie raten, nur drei würden sich für einen Verkauf aussprechen.Es sei ein Balanceakt, den die Zalando-Aktie aktuell hinlege. Kurzfristig könnten erneut Rücksetzer erfolgen, langfristig sehe DER AKTIONÄR aber jede Menge Potenzial.Investierte Anleger bleiben an Bord und beachten den Stopp bei 25 Euro, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2023)Mit Material von dpa-AFX