Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (05.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando habe die Anleger mit seinen Q1-Zahlen nicht wirklich überzeugt. Der Modekonzern nähere sich zwar der Gewinnschwelle, habe allerdings nur einen schwachen Ausblick präsentiert. Die Aktie habe am gestrigen Donnerstag zu den größten Verlierern im DAX gehört. Im Nachgang würden die Analysten nun ihre Kursziele senken.Credit Suisse-Analyst Simon Irwin habe das Kursziel von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. Mittelfristig sei das Wachstum des Modehändlers mit Unsicherheit behaftet, im zweiten Halbjahr sollten sich diese Bedenken aber etwas auflösen, habe er begründet.Noch mehr Aufwärtspotenzial sehe Analyst Richard Edwards von Goldman Sachs. Er habe das Kursziel nur leicht von 49 auf 48 Euro gesenkt und empfehle die Aktie weiter zum Kauf. Die Schätzungen für das Wachstum des Bruttowarenwerts habe er verringert.Der verhaltene Ausblick sei bei den Anlegern nicht gut angekommen. Die Aktie sei auf den bisher tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen.Solange noch keine nachhaltige Trendwende im operativen Geschäft erkennbar ist, bleiben Anleger vorerst an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zu der Zalando-Aktie. (Analyse vom 05.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)