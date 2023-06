Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Zalando



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (13.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zuletzt deutlich unter Druck geratenen Internetwerte könnten am Dienstag deutlich zulegen. Der Modehändler Zalando und der Kochboxenversender HelloFresh würden sich damit wieder von ihren jüngsten Tiefs lösen. Zalando habe sich bereits am Montag an einer ersten Stabilisierung versucht und profitiere nun von einer positiven Stifel-Studie.Laut Stifel-Analyst Benjamin Kohnke sollten Anleger bei Zalando über den derzeitigen marktseitigen Gegenwind hinwegsehen. Er habe der Aktie in einer neuen Studie eine "zuletzt schreckliche Entwicklung" wegen der schwindenden Hoffnung attestiert, dass sich die Verbraucherausgaben in Europa erholen würden. Dies gehe einher mit der Entwicklung, dass Konsumenten zunehmend wieder in Läden stöberten.Zwar werde das zweite Quartal wohl ein weiteres gedämpftes sein, zum neuen Jahr hin sollte das E-Commerce-Volumen seiner Ansicht nach aber wieder anziehen, gebe sich Kohnke optimistisch. Insofern sehe er im gesunkenen Aktienkurs eine Einstiegsgelegenheit. Auch wenn er das Kursziel wegen gesenkter langfristiger Umsatzerwartungen auf 40 Euro reduziert habe, sehe er auf dem aktuellen Kursniveau etwa 60 Prozent Potenzial.Zalando habe zuletzt massiv unter Druck gestanden. Eine erste Bodenbildung sei überfällig gewesen. Doch die Impulse für steigende Kurse würden derzeit fehlen - auch wenn die Mehrheit der Analysten wie Stifel positiv gestimmt bleibe.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: